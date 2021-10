Caen. Football : Hugo Vandermersch passe professionnel au SM Caen

Il était le seul à être sous contrat amateur dans l'effectif, il ne l'est finalement plus. Le jeune Hugo Vandermersch a signé son premier contrat professionnel au SM Caen, mardi 23 juillet 2019, pour une durée de trois ans. Issu de la réserve en National 3, où il a disputé plus de 92% des matchs la saison dernière, le défenseur de 20 ans s'est notamment distingué pendant la préparation estivale. Il est l'un des seuls à avoir été titulaire quatre fois sur cinq sur les rencontres amicales.