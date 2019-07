Éoliennes en mer en Normandie : une première consultation citoyenne

Le ministère de la Transition écologique et solidaire souhaite lancer des appels d'offres pour l'installation de parcs éoliens maritimes, au large de la Normandie. Une Commission particulière du débat public est en place depuis trois mois pour étudier la question des éoliennes en mer en Normandie. Sept personnes consultent les différents acteurs concernés : associations, électriciens, élus, pêcheurs et autres professionnels de la mer… mais aussi les citoyens, et surtout les jeunes.

Pour cela, un questionnaire en ligne va être lancé jeudi 25 juillet 2019. L'objectif ? Définir les questions et les enjeux des éoliennes en mer, pour mettre en place un débat public d'ici début octobre 2019.

Des éoliennes en mer au large de la Normandie

Le ministère de la Transition écologique et solidaire souhaite lancer une procédure de mise en concurrence pour la construction d'éoliennes au large des côtes normandes. Celles-ci seraient raccordées au réseau public d'électricité. Cette perspective pose plusieurs questions, notamment vis-à-vis des impacts environnementaux et sur le trafic maritime. Afin de prendre en compte l'intégralité des enjeux, les sept personnes composant la Commission particulière du débat public, spécialement mise en place, se déplacent pour rencontrer les différents acteurs.

Mardi 23 juillet 2019, ils partaient du Havre (Seine-Maritime) en bateau, naviguant jusqu'à Cherbourg (Manche), pour aller voir les macrozones, où seraient installés les futurs parcs éoliens. "L'idée est de se rendre compte par nous-même des activités présentes", explique Jean-Pierre Tiffon, le président de la Commission.

Un questionnaire en ligne pour les citoyens

Les acteurs ne sont pas les seuls à être consultés. À partir de jeudi 25 juillet 2019, un questionnaire va être mis en ligne pour les citoyens. "Il y a deux objectifs avec cette consultation publique : définir les questions des citoyens et les faire directement participer au débat", détaille le président de la Commission. Pour cela, chacun pourra donner son avis, et proposer des rencontres ou demander à assister aux futures réunions.

Les jeunes sont les principales personnes visées. "Implanter des éoliennes en mer va durer 40 ans. C'est donc surtout les jeunes que ça concerne. Leur avis est important."

Écoutez Jean-Pierre Tiffon expliquer l'importance de ce débat public :

La question du Brexit

Après les différentes analyses et rencontres de la Commission, les sept commissionnés décideront si le débat doit avoir lieu ou non. Si la réponse est positive, alors il débutera en octobre 2019, pour une durée de 4 mois.

Il reste néanmoins plusieurs interrogations. Parmi elles, celle du Brexit, selon Jean-Pierre Tiffon : "Nous sommes dans une période tendue et complexe, il faut donc bien nous organiser. Le contexte du brexit est très évolutif et éruptif, et touche particulièrement la Manche, où les éoliennes doivent être implantées".

Plus d'informations sur www.debatpublic.fr