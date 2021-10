Caen. Orages : Manche, Orne et Calvados en vigilance orange mardi 23 juillet

Les préfectures de la Manche, de l'Orne et du Calvados ont annoncé le classement des trois départements en vigilance météorologique orange, pour un risque d'orages, et ce jusqu'au jeudi 25 juillet 2019.

Un violent épisode orageux est annoncé pour la fin de journée du mardi 23 juillet 2019. Cette perturbation risque de s'accompagner de grêle, de fortes précipitations et de rafales de vents pouvant atteindre 90 à 100 km/h. Par endroits, de violentes pluies pourraient également provoquer des inondations.

Pour votre sécurité, il est recommandé de mettre les objets sensibles au vent à l'abri, d'éviter les zones boisées, les plages et les étendues d'eau, et de limiter au maximum les déplacements. Il est également conseillé de ne pas utiliser d'appareils électriques, ce qui inclut les téléphones. Signalez au plus vite les départs de feu dont vous pourriez être témoins. Les routes immergées ou à proximité d'un cours d'eau sont à éviter absolument, car un véhicule, même tout-terrain, peut être emporté dans 30 cm d'eau.

Retrouvez les conseils de Météo France durant cette alerte : risque d'orages.

• Lire aussi. Orages : grêlons de 7 cm dans l'Orne, 10 000 éclairs dans le Calvados

• Lire aussi. Orages dans le bocage : demande de catastrophe naturelle



Orages et canicule

Par ailleurs, bien que la Normandie soit relativement épargnée par le phénomène, les fortes chaleurs vont sévir jusqu'à jeudi 25 juillet 2019. L'Orne est actuellement en vigilance jaune pour la canicule et il n'est pas exclu que le Calvados déclenche également cette alerte prochainement.

Comme toujours, la qualité de l'air, notamment dans les grandes agglomérations, va s'en trouver détériorée. Soyez prudents et n'oubliez pas de joindre régulièrement vos proches, surtout isolés. Retrouvez les recommandations pour la santé en cas de canicule sur vigilance.meteofrance.com.

• Lire aussi. Ensoleillement : record battu en Normandie ?



Toutes les alertes sont à retrouver sur meteofrance.com.

A LIRE AUSSI.

Canicule: circulation différenciée et record de chaleur attendu à Bordeaux

La canicule : la surchauffe va s'étendre