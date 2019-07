Ensoleillement : record battu en Normandie ?

"Le sud est passé au Nord et le Nord au Sud", s'amuse Christopher Bribet, passionné de météorologie et responsable de la page Facebook météo Basse-Normandie. En effet, depuis le début du mois de juillet 2019, la Normandie affiche un taux d'ensoleillement assez exceptionnel. "On est en train de battre des records. Actuellement, à Caen (Calvados), on est à 209 heures de soleil, grâce à un blocage anticyclonique."

"Le quota d'ensoleillement du mois de juillet est atteint"

À la mi-juillet, "le quota d'ensoleillement du mois entier est presque atteint". Par jour en Normandie, le soleil brille "12 à 13 heures". Malgré ce beau temps, les températures ne sont pas excessives. "Il n'y a pas de rapport entre ensoleillement et chaleur. Il y a un vent d'est qui est présent et n'amène pas de fortes chaleurs."

Les grosses chaleurs devraient arriver la semaine prochaine, avec une nouvelle vague de canicule, même si, visiblement, la Normandie va être relativement épargnée. "Il faut savoir qu'on parle de canicule lorsque, pendant trois jours consécutifs, les températures ne descendent pas sous la barre des 18°c et dépassent les 31°c l'après-midi."

Il va cependant faire très chaud pendant les premiers jours de la semaine du 28 juillet 2019. "Il va y avoir un grand coup de chaleur, avec des températures de 30°c à 35°c dans les terres." Avec tout ça, "nous allons forcément encore engranger des heures d'ensoleillement". De quoi battre, peut-être, le record de l'année 2018, avec ses 290 heures enregistrées.

