Christine Le Coz livre ses premières impressions en attendant le résultat

En attendant les résultats du second tour des élections législatives, Christine Le Coz, candidate PS pour la circonscription de Saint-Lô, revient sur sa campagne de l'entre-deux tours : "j'ai continué le travail que je fais depuis six mois, les réunions publiques, le porte-à-porte, mais aussi les débats avec Philippe Gosselin, candidat UMP, au nombre de trois".

Christine Le Coz juge sa campagne "très riche, éprouvante et intéressante. Humainement, ce fut une très grande expérience. J'ai tout donné et j'attends maintenant les résultats".