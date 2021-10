Saint-Lô. La vigilance sécheresse activée dans la Manche

Comme beaucoup de départements en France, la Manche a connu un hiver avec une faible pluviométrie. Conséquence, les ressources en eau sont 20% à 30% en dessous des nécessités et le niveau des nappes souterraines est, aux dires de la préfecture, "relativement bas, notamment dans le nord-ouest du département". L'état constate par ailleurs "une baisse prématurée du débit des cours d'eau, cette baisse étant plus prononcée sur la Divette, la Vire et la Sélune."

La population directement concernée

Le préfet de la Manche a décidé de placer le département en situation de vigilance sécheresse jeudi 18 juillet 2019. Ce niveau d'alerte a été donné pour inciter à une meilleure gestion et surveillance de la ressource. L'ensemble de la population est appelé "à faire un usage raisonné et économe de l'eau".

