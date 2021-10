Vire. Faites le plein de sensations fortes avec le Hit de la Plage !

Le jeu de l'été sur Tendance Ouest, c'est le Hit de la Plage. Chaque jour dans l'Heure d'été entre 6h et 10h et dans Summer time entre 16h et 20h, vous devez retrouver le nom de l'artiste ou du groupe qui chante sur la plage de Tendance Ouest.

Cette semaine, du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019, tentez de remporter vos activités à sensations au Viaduc de la Souleuvre. Le matin, vous pourrez gagner votre descente en tyrolienne : 400 mètres de traversée à plus de 100 km/h en pleine nature.

L'après-midi, c'est un saut swing au viaduc que vous remporterez, si vous avez la bonne réponse. Allongé à 60 mètres du sol, vous effectuez une chute libre de quelques mètres avant de vous balancer sur un arc de 150 mètres, le tout à 130 km/h.

En plus, à l'occasion de l'Abrinka BBQ Festival du Mont-Saint-Michel, qui se tiendra sur l'hippodrome de Pontorson, samedi 20 et dimanche 21 juillet, les participants repartiront avec La nouvelle bible du barbecue, pour découvrir des centaines de recettes à faire sur le gril.

Parmi l'ensemble des inscrits au Hit de la Plage cette semaine, un gagnant sera tiré au sort et se verra offrir un barbecue Weber Master-Touch GBS.

Inscrivez-vous dès maintenant par SMS en envoyant PLAGE au 7 11 12.

Bonne chance !