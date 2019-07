HAC Handball féminin : qui est le nouvel entraîneur Stéphane Pellan ?

Nouvelle saison, nouvel entraîneur pour le Hac Handball féminin.

Stéphane Pellan remplace Roch Bedos (présent depuis 2015) en tant qu'entraîneur du HAC Handball féminin. Décision prise début juin, il se déclare "très surpris" d'avoir été contacté. Plus qu'entraîneur, il devient aussi le manager du club. Plusieurs responsabilités qu'il accueille à bras ouverts : "c'est une proposition qui ne se refuse pas", confie-t-il.

Un profil "multicasquette"

Ancien handballeur garçon en Nationale 1 dans les équipes de Montélimar et de Cesson, Stéphane Pellan a aussi plus de 25 ans d'expérience en tant qu'entraîneur et éducateur.

Écoutez la description de son profil, lui qui est aussi intéressé par l'attaque que par la défense en tant qu'entraîneur, ainsi que ses objectifs pour la nouvelle saison :

Oumou Niang Fouquet, co-présidente du club, revient sur le choix du nouvel entraîneur :

Pour le HAC : objectif 2022

Stéphane Pellan a signé pour "un contrat sur la durée, pour le meilleur comme pour le pire" soulignent les deux co-présidents du club, Oumou Niang Fouquet et Guillaume Milert.

Leur objectif : le plan "HAC Hand 2022". "Ce projet s'oriente en 3 axes : revenir au plus haut niveau national, augmenter la recherche de talents normands en allant recruter davantage dans les écoles et sortir le sport féminin de sa confidentialité" détaille Guillaume Milert.

Les co-présidents et le nouveau manager du club semblent sereins pour l'année qui arrive, même avec le plan de redressement du club instauré en 2015 : "C'est certes un léger frein. Notre budget est de 970 000 euros pour la saison à venir. Et il n'est pas à son maximum. Mais notre redressement se passe bien, nous avons le statut VAP (Voie d'Accès à la Professionnalisation)."

Les joueuses du HAC en 2e Division commenceront leurs entraînements le 22 juillet et joueront leur première rencontre amicale de la saison le 6 août.

A LIRE AUSSI.

Handball : les premiers mots de Roch Bedos, nouvel entraîneur des Vikings de Caen

Les Girondins de Bordeaux se séparent du manager Ricardo

Rugby: Labit tente l'aventure XV de France, une page se tourne au Racing