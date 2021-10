Coutances. La ministre de la Transition écologique dans la Manche lundi 8 juillet

Emmanuelle Wargon, ministre de la Transition écologique et solidaire, se rendra lundi 8 juillet 2019 dans la Manche pour signer le Contrat de transition écologique de Coutances Mer et Bocage, seul territoire normand a avoir engagé ce type de contrat, élaboré en partie avec les habitants. Quatre ateliers participatifs ont été organisés ces derniers mois. Parmi 70 propositions, 25 ont été retenues autour de cinq axes, dont le recul du trait de côte et la qualité des eaux du littoral. C'est dans ce cadre que la ministre se rendra en matinée sur le Havre de la Sienne puis sur le site de la station d'épuration de Montmartin-sur-Mer (Manche), afin d'y observer les différentes techniques de traitement biologique de l'eau mises en place.

Une permanence citoyenne

À l'issue de ces visites, Emmanuelle Wargon assurera à la mi-journée une permanence citoyenne à la sous-préfecture de Coutances (Manche) afin de s'entretenir directement avec les habitants de la région qui le souhaitent.

