Caen. Le nouveau maillot du SM Caen dévoilé

Les fans du SM Caen sont venus nombreux participer au dévoilement du nouveau maillot des Malherbistes ce mardi 2 juillet 2019.

👕 Quelques détails du nouveau maillot du @SMCaen 🔴🔵



💸 En vente dès demain en boutique et sur https://t.co/jyvUd2DCd5 ✌️ pic.twitter.com/vBRqGfs8cx — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 2 juillet 2019

Un retour aux sources

"La spécificité du nouveau maillot c'est un retour aux fondamentaux, avec le retour des lignes bleu et rouge classiques, qui sont symboliques du stade Malherbe.", explique Garance Macé, responsable marketing du stade Malherbe. "À l'arrière, il est entièrement bleu, pour laisser la place au nom et au numéro, et le Viking en surimpression a disparu et a été remplacé par deux léopards, parce qu'on est Normands et conquérants, donc ça allait très bien avec notre slogan." Les joueurs du SM Caen vont porter pour la première fois ce nouveau maillot lors du match amical face à Laval samedi 6 juillet.

