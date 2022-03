Le T-Cross . Nouveau joueur chez les SUV urbains

Cinquième modèle de la famille des SUV Volkswagen, le T-Cross en est le plus petit. Il affiche 4,11 m de longueur, soit 12 cm de moins que son récent aîné T-Roc, pour sa part positionné à cheval entre les petits SUV et les SUV compacts.

Pour réussir face aux champions français - Captur et 2008 - qui dominent la catégorie, le T-Cross peut facilement se prévaloir des atouts des derniers arrivés sur la place. A commencer par sa bonne allure d'authentique SUV, visuellement assez imposant dans sa dégaine, allongé de 5,4 cm et plus haut de 13,8 cm par rapport à la citadine Polo dont il dérive techniquement.

Coffre volumineux

Pour peu qu'on y mette le prix, le T-Cross se prête à une personnalisation poussée, extérieure et intérieure. Tel le Pack Design Orange - 800 € en niveau 2 -, qui colore planche de bord, console centrale, volant et sellerie. Avec un petit air de déjà vu sur la Polo. Mais toute cette poudre aux yeux mise à portée n'occulte en rien les aspects pratiques poussés du T-Cross. Son rapport encombrement/habitabilité favorable permet de disposer d'une banquette arrière 60/40 qui coulisse sur 14 centimètres, et d'un excellent volume de coffre, de 385 à 455 litres en 5 places. Dès la finition intermédiaire Lounge, le dossier du siège avant passager devient rabattable, rendant possible le transport d'un objet long. Le T-Cross sort également du lot en faisant le plein de technologie dès la version de base, forte de sept aides à la conduite utiles, freinage d'urgence automatique avec détection piéton, alerte d'angle mort, appel d'urgence E-Call, ou encore régulateur de vitesse ACC, rare dans cette catégorie.

De la même façon, l'écran central couleur tactile 6,5 pouces de base MP3-Bluetooth se transforme en dalle de verre 8'' sur les exécutions supérieures R-Line et Carat, enrichies d'une navigation au "top".

A LIRE AUSSI.

Le nouveau Koleos a de belles ambitions

La Countryman reste fidèle à l'esprit Mini