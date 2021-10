Valognes. Anthony Delaplace disputera son 7e Tour de France cette année

Il disputera son 7e tour de France. Le natif de Valognes, Anthony Delaplace, auteur d'un bon début de saison, a reçu le 24 juin la confirmation de sa sélection pour la grande boucle 2019. Il est l'un des six coureurs d'ores et déjà retenus pour défendre les couleurs de l'équipe Bretonne Arkéa Samsic dont le leader n'est autre que l'ancien maillot à pois Warren Barguil. Anthony Delaplace n'avait plus participé au tour depuis 2016.

Lors du départ, à Bruxelles, Anthony Delaplace retrouvera deux autres manchois : les deux coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, Mickaël Cherel et Benoît Cosnefroy. Un quatrième Normand sera au départ du tour, avec un statut de leader au sein de sa formation, il s'agit de l'Ornais de l'équipe Belge Wanty, Guillaume Martin. D'autres coureurs originaires de la région pourraient les rejoindre d'ici le départ, le 6 juillet.

