Canicule. Alerte nationale

L'alerte a été encore plus chaude, si l'on peut dire, que les années précédentes. Tous les médias s'étaient mobilisés depuis le week-end dernier pour annoncer une terrible vague de chaleur cette semaine, avec "un ressenti pouvant monter jusqu'à 48°C". Lundi 24 juin, 53 départements étaient dans l'attente de "phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle". Météo France annonçait pour mercredi 40 °C dans le Sud-Ouest, la Provence, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne et le Centre. Avec des pointes locales à 42 °C... Un record de chaleur était prédit pour jeudi et vendredi, avec des températures proches des 40 °C jusqu'au nord de la Loire. Le gouvernement était au diapason. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, retardait les épreuves du brevet et déclarait par surcroît : "Nous pourrons aller jusqu'à la fermeture de certaines écoles, collèges et lycées."

