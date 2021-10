Bolbec. Un an après, de nouvelles inondations à Bolbec

Des orages ont éclaté dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juin 2019 sur la Normandie. Parmi les villes impactées : Bolbec (Seine-Maritime). À peine un an (3 juillet 2018) après un phénomène identique, un orage a provoqué des inondations et des dégâts dans le centre-ville. L'orage a frappé entre 1 heure et 2 heures. Dominique Métot, le maire, regrette qu'il n'y ait pas eu d'alerte météo. L'élu indique qu'il est tombé 45 millimètres d'eau : une pluie centennale.

Les pompiers sont intervenus à cinquante reprises.

Des commerces impactés

Dans la nuit, la rue Fontaine Martel a été évacuée et les habitants relogés. L'écoulement de l'eau menaçait un transformateur de gaz. Tout est rentré dans l'ordre dans la matinée.

Quinze à vingt commerces ont été impactés par les inondations, essentiellement rue Jacques Fauquet et place Desgenetais. Un garage collectif a également été endommagé, rue Victor Deschamps, comme en 2018. Un bar brasserie et une boulangerie ne pourront pas rouvrir avant plusieurs jours.

Témoignages

Henri-Michel Lecoq, gérant de Gaia Informatique, rue Jacques Fauquet :

Lorina Vincent, une habitante du centre-ville :

Prendre contact avec la mairie

Les sinistrés sont invités à se rapprocher au plus vite de leur assureur, mais également de la mairie. Selon l'importance et l'ampleur des dégâts, le maire pourrait demander le classement de la commune en état de catastrophe naturelle. Une permanence est assurée toute la journée du mardi 25 juin.

