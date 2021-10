Caen. Et si vous aidiez à recenser les nouveaux insectes de Normandie ?

C'est une opération exceptionnelle menée sur toute la Normandie. La fédération régionale de défense des organismes nuisibles (Fredon) organise une collecte d'informations participative pour détecter la présence d'insectes émergents et d'insectes réglementés sur les végétaux normands.

L'exemple du frelon asiatique

"Avec la mondialisation, les échanges commerciaux et touristiques provoquent l'introduction de nouvelles espèces d'insectes sur le territoire." indique la Fredon. L'exemple le plus connu ces dernières années est sans doute le frelon asiatique, importé en France via une cargaison de poteries chinoises, en 2004.

Pour sa collecte, la Fredon recherche la présence des capricornes asiatiques, cynips du châtaignier, scarabées japonais, punaises diaboliques, charançons rouges du palmier, agriles du frêne et punaises américaines.

Deux solutions pour participer

La population qui habite Caen ou ses environs peut déposer plusieurs individus fraichement récoltés à la Fredon, située 1 rue Léopold Sédar Senghor à Colombelles (Calvados), le lundi matin et le vendredi matin de 9 heures à 12 heures.

Sinon, on peut aussi envoyer des photos de bonne qualité à l'aide du formulaire sur le site de la Fredon. "En cas de forte suspicion, l'identification formelle sera faite sur de vrais spécimens fraichement récoltés." précise l'organisme, qui indique que ces photos devront être libres de droit.

Le résultat de l'identification enrichira ensuite une synthèse régionale annuelle.

