Rouen. Hockey sur glace : Atte Makinen vient compléter la défense rouennaise

Déjà composée de six défenseurs, la direction des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) conclu son recrutement défensif avec la resignature d'Atte Makinen, le solide défenseur finlandais.

Quatre buts inscrits

Arrivé sur les bords de Seine la saison dernière, le grand défenseur d'1m91 pour 91 kilos et âgé de 24 ans avait apporté de la sérénité défensive chez les Jaunes et Noirs. Il avait inscrit tout de même 4 buts et 14 assistances, et disputé l'intégralité de la saison, soit 44 matchs de saison régulière et 16 matchs de play-offs.

Avec l'arrivée du défenseur international français Pierre Crinon et une défense composée de sept joueurs, on ne devrait pas revoir le grand Canadien Mathieu Brodeur sous le maillot des Dragons la saison prochaine.

