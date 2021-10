Saint-Lô. Pour échapper à la canicule en Normandie, choisissez le Cotentin !

Une vague de chaleur va s'installer sur l'hexagone avec des températures jusqu'à 40 degrés, la Normandie sera moins concernée par cette chaleur intense, mais pas épargnée.

Le mercure va grimper progressivement en début de semaine, dès mardi 25 juin 2019, 33° dans l'Orne, 27° dans le sud Manche, et un rafraîchissant 18° à Cherbourg. Dans le nord Cotentin, le mercure ne devrait pas dépasser les 22° (à l'ombre) au plus fort de la canicule qui va s'intensifier à partir de mercredi 26 juin 2019, avec des valeurs de 35° en Seine Maritime, jusqu'à 28° à Caen. Sur les côtes la chaleur sera un peu plus supportable en fonction de la brise marine. La chaleur commencera à décliner à partir du samedi 29 juin 2019. Ces valeurs devront être affinées par Météo France au cours de ces prochains jours.