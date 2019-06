Football (Ligue 2) : " Gueye (HAC), je ne peux pas dire qu'il restera obligatoirement "

Le staff, le centre d'entraînement : tout était nouveau vendredi 21 juin 2019 pour la reprise de l'entraînement du HAC. Tout, sauf les joueurs, puisqu'à cette heure, le club doyen n'a toujours pas enregistré la moindre recrue. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'issue de la séance, l'entraîneur Paul Le Guen a été longuement interrogé sur l'état de l'effectif. Même s'il n'en a pas dit beaucoup, le successeur d'Oswald Tanchot a tout de même distillé quelques infos. Ce qu'il faut retenir.

Pape Gueye, logique économique ou logique sportive ?

À un an de la fin de son contrat, Pape Gueye, apparu à sept reprises en L2 la saison passée, ne manque pas de sollicitations, en Angleterre notamment. Au cas où l'international français U19 refuserait de prolonger, le HAC le laissera-t-il partir afin de pouvoir toucher une indemnité de transfert, ou bien Paul Le Guen mettra-t-il son veto ? " S'il y a une offre qui correspond à ce que le président attend, je suis évidemment capable de comprendre une logique économique, répond l'entraîneur. Après, il y a aussi une logique sportive. Je veux un maximum de bons joueurs à disposition. En l'occurrence, lui, c'est un très bon joueur. Mais mettre mon veto, dans mon esprit, ça n'a pas de sens. Je souhaite bien sûr qu'il reste, qu'il prolonge, qu'il soit là pour longtemps. Mais je ne peux pas dire qu'il restera obligatoirement, parce que je connais suffisamment le foot... "

Alan Dzabana poussé vers la sortie ?

Arrivé de Lyon en janvier 2018, l'attaquant de 22 ans n'a jamais eu sa chance avec Oswald Tanchot. Reste à savoir maintenant si Paul Le Guen compte s'appuyer sur lui. A priori, pas plus que ça. " Il a un contrat. Il faut avoir confiance en soi, être très déterminé à faire progresser les uns et les autres, mais en même temps, il faut analyser la situation froidement. Il y a le risque de prolonger la situation où il ne joue pas beaucoup. Si Dzabana reçoit une offre, on sera ouvert et on étudiera ", déclare le coach.

Quel statut pour le nouveau gardien ?

Arnaud Balifon étant parti, le HAC doit se mettre en quête d'un nouveau gardien. La piste du Lyonnais Mathieu Gorgelin a été activée. " J'ai échangé avec lui avec il y a quinze jours, trois semaines, confirme Paul Le Guen. Il me disait alors qu'il devait signer à Nantes, mais ça ne se fait plus. Donc, on est en contact, mais ce ne sera pas forcément lui. On travaille aussi sur d'autres pistes, dont celle d'un international Espoirs turc que je connais bien. " Dans la hiérarchie de départ, le futur gardien sera-t-il n°1 ou simple doublure de Yohann Thuram, qui sort d'une saison moyenne ? " On verra. Ma priorité, c'est d'abord d'en parler aux intéressés plutôt que dans la presse ", balaie le coach.

Transferts

Arrivée : néant

Départs : Bain (Brest, L1), Moukoudi (Saint-Etienne, L1), Moussiti-Oko (Le Mans, L2), Irep (Bourg-en-Bresse, National, prêt), Balijon (fin de contrat), Ferhat (fin de contrat), Yago (fin de prêt)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Le HAC et Lorient restent sur le carreau

HAC-Sochaux : après son coup de gueule, le coach attend une réaction

Football (Ligue 2) : Pour Paul Le Guen, le HAC est " un beau club "

Ligue 2 : " ce n'est pas le moment de renoncer ", clame Oswald Tanchot

Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace