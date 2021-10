Hausse de plus de 200% de l'utilisation des LBD et grenades de désencerclement en 2018, selon l'IGPN

L'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD) et grenades de désencerclement par les policiers a augmenté de plus de 200% en 2018, une hausse concentrée sur les mois de novembre et décembre marqués par les manifestations des "gilets jaunes", a annoncé jeudi l'Inspection générale de la police nationale.