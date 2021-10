Flamanville. Nucléaire : le périmètre de distribution de pastilles d'iode élargit

Une nouvelle campagne de sensibilisation aux risques nucléaires et une nouvelle campagne de distribution de pastilles d'iode sont programmées au cours de ces prochaines semaines. Les riverains concernés sont compris dans une zone de 10 à 20 km autour de la centrale de Flamanville (Manche), celle-ci a été élargie en 2016.

Les riverains du nouveau rayon (de 10 à 20 km) recevront au début du mois de juin un courrier les informant de l'extension du rayon du Plan particulier d'intervention (PPI). En septembre 2019, une nouvelle campagne de distribution de comprimés d'iode sera organisée.

Campagnes de prévention et d'information

Organisée par les pouvoirs publics et EDF, cette campagne a pour objectif de doter l'ensemble des riverains du nouveau rayon des comprimés d'iode nécessaires à leur protection en cas d'alerte nucléaire.

Elle sera accompagnée d'une campagne d'information sur les risques associés à la présence d'une centrale nucléaire, la prévention de ces risques et la conduite à tenir en cas d'alerte nucléaire. Chaque foyer et responsable d'établissements recevant du public (écoles, commerces, installations sportives, administrations, etc.) recevra en septembre prochain un courrier qui lui permettra de retirer ses comprimés d'iode en pharmacie.

