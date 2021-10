Rouen. Armada 2019 : les dessous méconnus d'une gigantesque organisation

Jeudi 6 juin, il est 9h. Les huit kilomètres de quais consacrés à l'Armada s'apprêtent à ouvrir au public. Les premiers voiliers sont arrivés la veille, dans l'après-midi ou dans la nuit. Sur le Cuauhtémoc, les marins jouent les équilibristes sur les cordages, à l'avant du bateau, pour faire briller la figure de proue du trois-mâts barque mexicain emblématique. Les commerçants se préparent à ouvrir leur stand. Tout est au rendez-vous, sauf la météo, déjà capricieuse.

Le trafic sur la Seine est entièrement géré par les pilotes. - Pierre Durand-Gratian

Une logistique millimétrée

À quelques encablures de là, c'est l'effervescence au sein de la station des pilotes de Seine. Ils sont 52 professionnels du fleuve à embarquer sur chaque navire de plus de 45 mètres pour le faire remonter depuis l'estuaire jusqu'à Rouen en toute sécurité. S'ils sont plutôt habitués aux porte-conteneurs, tankers et pétroliers, les grands voiliers ne font pas exception. "Ils sont plus petits, moins puissants et plus fragiles.", explique François-René Labousse, pilote major. À Rouen, ce sont aussi les pilotes qui gèrent le trafic fluvial. Un véritable casse-tête puisqu'il a fallu intégrer l'arrivée des voiliers au trafic commercial habituel, qui ne devait pas être impacté. "C'est plus de travail et plus d'attention", explique le professionnel. Les pilotes ont été en effet particulièrement mobilisés, parfois sur des longues périodes pour enchaîner les remontées. À la station, ceux que l'on croise entre deux missions ont des petits yeux, qui sont aussi pleins d'étoiles. Car ce n'est pas tous les jours qu'on pilote l'un des plus beaux voiliers du monde. "Passer le pont Flaubert, c'est inhabituel", témoigne Paul de la Monneraye, pilote. "Je l'ai fait avec le Dar Mlodziezy (trois-mâts carré polonais ndlr) à l'aube. Il y avait déjà du public, une très belle couleur dans le ciel. C'était super." Tous ont retrouvé désormais un semblant de quotidien en attendant la grande parade de dimanche 16 juin. Ils seront tous mobilisés sur cette conclusion en apothéose.

Jusqu'à 2000 couverts par jour

Pendant ce temps, sur les quais, la foule afflue, de plus en plus nombreuse à l'approche du week-end, malgré une météo encore mitigée. Pour les restaurateurs, la logistique est énorme et l'organisation millimétrée. Certains servent jusqu'à 2000 repas par jour. "On a une formule unique de moules frites. En sachant qu'un individu mange l'équivalent de 650 grammes de moules, vous pouvez imaginer que cela représente des tonnes à faire livrer, à faire cuire.", sourit Alain Lévy du restaurant pédagogique Ströke. Eux-aussi doivent faire face aux aléas de la météo. "Lorsqu'il commence à pleuvoir, tout le monde rentre dans le restaurant en même temps. Parfois, il y a une queue de 60 voire 80 personnes." Sous la tente du Bistrot Normand, Alessia Jabbie de Fly'on Chef est, elle, un peu déçue. "300 couverts midi et 200 soir, c'est moins que ce l'on espérait", souffle-t-elle en attendant de trouver son rythme. "Il y a toujours des clients plus ou moins satisfaits de la carte mais on ne peut pas faire de plat à la demande.", explique-t-elle.

Une barge du Smédar accoste le long de chaque navire de l'Armada pour le ramassage des déchets. - Aurélien Delavaud

Une quantité de déchets impressionnante

Sur les navires, la vie continue normalement pour les équipages. Pour leurs ordures, c'est chaque jour une barge du Smédar qui accoste le long des 50 bateaux et ramasse environ 15 tonnes de déchets, acheminés ensuite vers le centre de tri de Grand-Quevilly. "Passer des camionnettes et des camions sur les quais, c'est mission impossible, mais en plus on n'est pas dans le cercle vertueux dans lequel nous voulons agir.", justifie André Delestre, vice-président du syndicat de gestion des déchets. La barge permet même de faire le tri : un premier pas vers une Armada plus verte.

A LIRE AUSSI.

La ville de Rouen se prépare à accueillir l'Armada et ses navires du monde

Armada 2019 : demandez le programme !

Armada 2019 : officiers de liaison, trait d'union entre terre et mer

Sur les bords de Seine, les campeurs ne perdent pas une miette de l'Armada