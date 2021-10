Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 13 juin

Bélier

Vous demeurez philosophe et vous vous contenterez de ce que vous avez et ne vous laisserez pas emporter par la course folle et inquiète du monde.

Taureau

Vous désirez une vie défatiguée, tonique et plus ferme. Une vie avec un parfum qui évoque l'amour. Un jeu de piste subtile et de rôle passionné.

Gémeaux

Vous vivez des moments de doutes, voire de souffrance émotionnelle. Ce qui vous rend vulnérable. Les liens familiaux sont un peu distendus. Un coup de fil ne serait pas superflu.

Cancer

Très indépendant, vous vivrez comme vous l'entendez sans vous laisser parasiter par des influences nocives et toxiques. Votre travail n'attend pas c'est l'essentiel.

Lion

Vous mettrez un point d'honneur à respecter vos engagements à l'égard de l'éducation de vos enfants : on ne transmet bien que ce à quoi on croit.

Vierge

La réalité dépasse parfois la fiction. Heureusement que vous avez les pieds sur terre. On tentera d'exploiter votre bonté en vous faisant plus naïf que vous n'êtes ! danger.

Balance

Journée pour le moins en demi-teinte. Vous connaîtrez la douceur des choses et l'amertume de la trahison. Vous n'oublierez ni l'un ni l'autre.

Scorpion

Vous avez réellement le goût des brocantes sentimentales. Vous rêvez de retour d'amour d'enfance que vous surdimensionnez. Vivez pleinement le présent.

Sagittaire

Prenez mille précautions à ne pas froisser votre hiérarchie avec des paroles malheureuses. Vous pourriez vous faire black lister du château. Idiot non ?

Capricorne

Vous piaffez d'impatience devant une nouvelle tâche à accomplir. Fini la bride sur le cou. Il faut reprendre le travail et progresser. Aucune inquiétude au tableau.

Verseau

Vous ferez rire votre auditoire sur le manque de crédibilité de vos propos. Si ce n'est de la mauvaise foi, c'est probablement de l'humour. Vous faites fort !

Poissons

Difficultés à gérer avec vos enfants : impatients, impétueux, ambitieux, colériques. Ils se voient déjà à la tête de leur royaume. Quelle est votre place au juste ?