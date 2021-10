Saint-Lô. L'UFOLEP 50 organisera des ateliers sport-santé pour toute la famille

Rattachée à la Ligue de l'Education, l'UFOLEP de la Manche propose chaque année de nombreux programmes sportifs pour différents publics cibles.

Comme l'explique Alexandre Levillain, éducateur sportif pour l'UFOLEP, mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019, deux ateliers seront proposés, gratuitement pour découvrir différentes activités.

Alexandre Levillain au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

La première session se tiendra à la mairie d'Agneaux et se voudra "inter-générationnelle". Petits-enfants et grands-parents pourront notamment s'essayer à de la course d'orientation ou encore des jeux ludiques pour travailler leur motricité.

L'un des temps forts de cette journée, la présence de Croix Rouge qui proposera des formations à l'appel d'urgence.

La seconde animation aura lieu au sein des locaux de la Ligue de l'Education à Saint-Lô et sera destinée au public féminin. Alors que les chiffres montrent une inégalité de pratique sportive entre les femmes et les hommes, l'UFOLEP accueillera le matin des femmes enceintes ou avec de très jeunes enfants pour un atelier pilate et l'après-midi, le public senior pourra découvrir la gymnastique douce et la marche nordique.

Pratique

UFOLEP de la Manche

Inscriptions souhaitées au 02 33 77 42 58 ou sur la page Facebook UFOLEP Manche.