Gacé veut un 3e titre de champion de France de Rubik's Cube!

Et un... et deux... Et 3 ?

Depuis quelques années, le collége Jean Moulin de Gacé s'est pris de passion pour les Rubik's Cube. Ces petits cubes en plastique multicolore étaient très en vogue dans les années 80. Il faut reconstituer le plus rapidement possible le cube, avec ses 6 faces de couleurs identiques.

Depuis 2 ans, les collégiens de Gacé sont les plus rapides de France. A chaque tentative, 50 cubes sont à reconstituer, en équipe : 1 minute et 13 secondes, record à battre!

Confrontés aux autres collèges de toute la France, à Paris la semaine prochaine, les jeunes gacéens tenteront de conserver leur titre.

Les micros de Tendance Ouest se sont glissés dans l'une de leurs séances d’entraînement.

Reportage à écouter ci-dessous: