Carentan. D-Day : Le Vétéran Américain Tom Rice à l'Arizona Camp de Carentan 

Revivez la journée de l'Arizona Camp de Carentan en ce 6 juin 2019, jour de 75e anniversaire du Débarquement des forces Alliées en Normandie.

C'est d'abord Jean-Marie Caillard, organisateur du camp qui nous a présenté les différentes pièces exposées :

#DDay75 en direct de Arizona Camp, camp reconstitué à #Carentan où Jean-Marie #Caillard organisateur nous brosse le panel des véhicules présents.



Rdv tout au long de la journée dans un hopital, chez des civils et dans jn char notamment !#Normandie #tendanceouest pic.twitter.com/qGvF8Yk2G2 — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 6, 2019

Puis nous sommes allés faire connaissance de Patricia, passionnée des années 40, mais pas sur le plan militaire. Présentation de la rue des civils reconstituée sur le modèle des maisons, en 1940 !

#DDay75 depuis Arizona Camp de #Carentan avec un retour par la Rue reconstituée de 1940 avec café, maison et garage de mécanique. Patricia nous raconte l'histoire de cette rue #Normandie #tendanceouest pic.twitter.com/pn48kCD2nu — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 6, 2019

Stéphane et ses amis eux, ont recréé l'assaut et la prise de position des unités Pathfinders, ces parachutistes de la 82e Airborne largués en premier sur la terre de France pour définir et marquer les zones de largages de leurs camarades, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Plus tard, dans la deuxième vague de soldats débarquée sur les plages et notamment celle de Utah Beach dans la Manche, on trouve des vivres et du matériel. Parmi les véhicules uniquement créés pour ce Débarquement, les stations de radio à longue portée ont un rôle essentiel comme l'explique Denis depuis le caisson de la sienne :

#DDay75 plongez avec nous dans le royaume de la radio en 1944. Denis est propriétaire d'un vehicule unique sur Arizona Camp de #Carentan, une station radio qui a encore émise aux USA hier soir, veille du 6 juin... 2019 : 75 ans après !#Normandie #Debarquement #radio #video pic.twitter.com/ipK5UFKWQo — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 6, 2019

Enfin, c'est Daniel qui nous a offert une visite d'exception. Ce Rémois de 77 ans est propriétaire d'un char Sherman, ces chars Américains qui ont fait face aux redoutables chars Tirges allemands au cours de la bataille de Normandie. Vous n'avez jamais vu l'intérieur d'un Sherman ? C'est le moment !



Au milieu de ce premier après-midi d'Arizona Camp 2019 a été également le théâtre d'une visite formidable, celle de Thomas "Tom" Rice, le parachutiste Américain de 97 ans qui a réédité son saut sur Carentan, hier mercredi 5 juin 2019. Ovationné, Tom Rice nous a offert quelques mots.

Réécoutez les quelques mots de Tom Rice, sur Arizona Camp :

Arizona Camp est ouvert à partir de 9h, chaque jour jusqu'au lundi 10 juin 2019, à Carentan.