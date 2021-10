Caen. Caen : 2 150 enfants rendent hommage aux libérateurs au stade Venoix

Ils étaient 2 150 maternelles et primaires de 27 écoles de Caen (Calvados) ce mardi 4 juin au stade Venoix, Claude Mercier, à proximité du centre de formation du Stade Malherbe Caen. Dans le cadre de l'opération Tous au stade ! et deux jours avant le 75e anniversaire du débarquement, ils se sont réunis ce matin pour former le mot "Liberté". Chaque groupe représentait une lettre. Joël Bruneau, le maire de Caen, a également fait partie de la fête.

En hommage à tous les acteurs du Débarquement et de la Libération nous profitons de ce moment de partage et de fête pour écrire le nom de la #Liberté à la façon de Paul Eluard. #Paix #DDay75 #Caen pic.twitter.com/v0sxWxUQJY — Joël Bruneau (@joelbruneau) 4 juin 2019

Hommage avant le D-day

Le moment-souvenir en mémoire des libérateurs de la seconde guerre mondiale a été immortalisé par une photographie aérienne. Une minute d'applaudissement a également été effectuée par les jeunes enfants et les accompagnateurs, mais aussi le public présent. Malgré les intempéries, les élèves ont ensuite pénétré dans l'enceinte du Stade d'Ornano. Les maternelles ainsi que les élémentaires, en début d'après-midi se sont succédés pour des représentations et spectacles. Ils ont aussi profité d'une chanson de Malo, le parrain.

🎤 @CaenOfficiel fête ses écoles au Stade Michel d'Ornano avec @OfficialMALO 🔥 pic.twitter.com/k86oVMAcUy — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 4 juin 2019

