Gisors. Un Eurois représente la Normandie aux Championnats de France de Barbe

Pour la deuxième année, Jérémy Lacointe a été sélectionné parmi plus de 300 candidats pour participer à la finale des Championnats de France de Barbe qui se tiendront le 22 juin 2019 en Ile de France.

Comme il l'explique, c'est suite à un selfie posté sur les réseaux sociaux qu'il s'est retrouvé embarqué dans cette aventure. Écoutez Jérémy Lacointe nous relater son expérience:

Jérémy Lacointe au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Dans ces Championnats, de nombreuses catégories sont représentées : Barbes naturelles de plus ou moins 20 centimètres, barbes dites "Garibaldi" (un peu "à la bûcheronne"), barbes dites "Verdi" (barbe soigneusement taillée avec les extrémités de la moustache remontant vers le haut), barbes freestyle ou encore moustaches.

Chaque jour, Jérémy Lacointe soigne sa barbe : Shampoing, masque, brossage. Lui qui n'a plus rasé sa barbe depuis deux ans nous a même distillé quelques conseils pour avoir une barbe toujours au top ! Il faut éviter au maximum les matières artificielles (plastiques ou silicone) et préférer des produits et ustensiles en matière naturelle comme la corne ou le bambou.