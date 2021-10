Hors Normandie. Netflix dévoile la bande-annonce de La Casa de Papel, saison 3

Le Professeur, Tokyo, Rio ou encore Denver vont reprendre du service pour la troisième partie de la série espagnole La Casa de Papel. Netflix vient de dévoiler de premières images inédites, avant le lancement sur sa plateforme prévu pour le 19 juillet. Cette troisième partie comportera huit épisodes.

Cette fois-ci, ce n'est pas l'argent qui va les pousser à revenir, mais la famille. Alors qu'ils ont réussi à prendre la fuite, avec un milliard d'euros, de la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre, Rio se fait capturer. Tokio prend la fuite et va chercher de l'aide auprès du Professeur. Dès lors, Nairobi, Helsinki, Monica Gaztambide et même l'inspectrice Raquel Murillo s'uniront, aux côtés de petits nouveaux comme Hovik Keuchkerian, dans la peau de Bogotá, Rodrigo De la Serna ou encore Najwa Nimri, pour sauver leur ami. Comment ? En organisant le casse du siècle…

Véritable succès depuis son lancement en 2017, la série La Casa de Papel a conquis le public espagnol comme français après la diffusion de ses deux premières parties.

Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente ou encore Esther Acebo composent le casting. Pedro Alonso reprendra même son rôle de Berlín.

