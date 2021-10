Mortagne-au-Perche. Incendie dans l'Orne : la menuiserie-marbrerie Mousset est sauvée

C'est LA bonne nouvelle du vendredi 31 mai 2019 : au matin avait lieu une ultime rencontre de concertation entre les différentes parties prenantes, après l'incendie de la menuiserie-marbrerie Mousset, survenu la semaine précédente, dans le Perche.

Cette réunion a permis de concrétiser le sauvetage de l'entreprise, après que ses dirigeants aient envisagé un temps de devoir la fermer définitivement. Finalement, la bonne volonté des différents acteurs, Crédit Mutuel, collectivités locales, pouvoirs publics, et évidemment la famille Mousset, a permis de rassembler 4 millions et demi d'euros pour préserver 30 emplois, sauver le savoir-faire de l'entreprise et honorer le carnet de commandes, bien fourni.

A LIRE AUSSI.

Grève de la faim : Jean-Paul Mousset hospitalisé

Orne : le bâtiment de 2 500 m² d'une menuiserie dévasté par le feu

Une solution s'esquisse pour l'entreprise Mousset