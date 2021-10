Étretat. Championnats de Normandie de surf : Étretat à l'honneur

Siouville, sur la Presqu'île du Cotentin (Manche), accueillait les 25 et 26 mai 2019 les championnats de Normandie de surf. 80 surfeurs se sont retrouvés pour se mesurer dans les vagues.

Les deux frères : Paul et Gautier Devarieux. - Yves Devarieux

Des récompenses en Supsurf, longboard et shartboard

Deux jeunes, deux frères, d'Etretat (Seine-Maritime) ont tiré leur épingle du jeu : Paul et Gautier Devarieux (20 et 17 ans). Paul a fait un doublé. Il remporte deux titres de Champion de Normandie 2019 en Supsurf et longboard. Gautier monte sur la plus haute marche du podium en shortboard junior.

