Ouistreham. À Villers-sur-Mer, un premier festival… de la bière !

Comme partout en France, les microbrasseries sont en plein essor en Normandie. Un dynamisme que souhaite valoriser le festival Chope ta Mousse, qui se déroule à Villers-sur-Mer, sur la côte Fleurie, les vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019.

Une douzaine de brasseurs locaux seront au rendez-vous pour présenter leurs produits et proposer des dégustations, avec avec modération, bien sûr ! Le Bel orge de Villers même, La Mouette de Caen, la Brasserie des 9 Mondes de Ranville, le Goubelin de Breuilpont (Eure), et bien d'autre, seront là pour vous faire découvrir leur savoir-faire.

Des conférences sur la bière

En parallèle, le festival proposera des conférences, animées par le zythologue Franck Métivier, un terme utilisé pour désigner un spécialiste de la bière. Il apprendra aux gourmets comment déguster la bière et le chocolat, la bière et les fromages, ou encore comment choisir son verre à bière. Des concerts et des ateliers tatouage sont aussi au programme.

Vendredi 31 mai de 14 heures à minuit et samedi 1er juin de 11 heures à minuit, au Village de Villers-sur-Mer. Pass journée 3€, pass deux jours 5€. Concerts gratuits. Infos sur indeauville.fr