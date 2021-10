Colombelles. Marche blanche à Colombelles : 800 personnes ont rendu hommage à Théo

Dimanche 26 mai 2019, à Colombelles près de Caen (Calvados), un hommage citoyen était rendu à Théo Perelle, qui avait succombé à ses blessures une semaine plus tôt, après avoir été touché par une balle dans la commune voisine d'Hérouville-Saint-Clair. Près de 800 personnes, amis, famille, camarades, entraîneurs, voisins, inconnus, ont tenu à être présentes devant la mairie de Colombelles malgré un temps lourd et nuageux.

"Toujours présent, rieur, généreux"

Tous se sont unis, vêtus de blanc et de rouge, pour se soutenir face à la douleur. En tête de cortège, ses meilleurs amis, à l'initiative de la marche, et les membres de sa famille. La foule a fait une première halte devant l'école Henri Sellier, établissement fréquenté par Théo dans sa jeunesse. Chargée de souvenirs, la marche blanche s'est ensuite orientée vers le terrain de football où le jeune homme a passé bon nombre de ses journées et week-ends.

Sur ce terrain, ses coéquipiers, en larme, se sont tenus les uns et les autres, debout, dans les bras, pour penser très fort à leur ami disparu. Sa cousine, Maëva, a salué un jeune homme "toujours présent". Avant de se quitter, ceux qui se sont réunis en cette journée sont allés vers le club house où était accroché sur les grilles son maillot de foot, le numéro 7. Sur ce même maillot, des roses blanches ont été déposées en sa mémoire. Pour Théo, un jeune homme "rieur, généreux", tous ont applaudi à la fin de cette marche, saluant sa joie de vivre, ses blagues, et sa présence dans la vie de chacun.

Un ultime hommage sera rendu à Théo, mercredi à 15 heures en l'église de Colombelles.

