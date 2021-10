GP de Monaco: Hamilton en pole, les Mercedes encore devant

Ils devancent la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Sebastian Vettel, le Français Pierre Gasly (Red Bull) se plaçant 5e.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a lui été éliminé dès la première étape de ces qualifications (Q1), suite à une erreur tactique de son écurie.

"C'est la course dont tout pilote rêve" et "elle signifie beaucoup pour moi", a déclaré le pilote britannique, quintuple champion du monde et champion du monde en titre, après sa performance.

Bottas a lui souligné qu'il "n'y avait aucune raison de se résigner dès le samedi" après les qualifications.

Les Mercedes ont terminé cinq fois aux deux premières places en autant de courses depuis le début de la saison et confirment ainsi sur le circuit urbain de la principauté leur domination. Hamilton a aussi relégué Verstappen à près d'une demi-seconde, un écart conséquent en Formule 1.

Le départ de la course sera donné dimanche à 15h00 (13h00 GMT).

