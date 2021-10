Granville. [Tendance Live Granville] Renan Luce, poète public

Flûte, hautbois, clarinette, basson, harpe, trombone, trompette, voici les instruments qui font résonner les mots de Renan Luce sur son nouvel album éponyme sorti le 24 mai dernier. Il aura fallu attendre près de quatre ans pour que l'auteur-compositeur livre cet opus très personnel. Dans les albums précédents Renan Luce contait des histoires touchantes, amusantes et cocasses. Pour ce quatrième EP, le poète chantant est allé puiser dans ses expériences plus sombres et douloureuses. Renan Luce a choisi Tendance Ouest et Granville pour faire part de ces nouvelles création. L'occasion d'entendre des textes qui font maintenant partie du patrimoine de la chanson française et qui ont révélé l'artiste au grand public comme Les voisines et La lettre.

