Rouen. Baseball : retour au championnat pour les Huskies

Après leur défaite en finale du Challenge de France, les Huskies de Rouen ont repris le championnat le dimanche 19 mai face à Clermont-Ferrand. Le premier match s'est terminé sur une victoire incontestable des Huskies (15-1). Le second a été un peu plus délicat mais la meute a pris le point décisif pour l'emporter (6-5). Au classement, les Huskies cumulent 12 victoires pour deux défaites et restent sur la première marche du podium à égalité avec Savigny avant de recevoir Valenciennes le dimanche 26 mai.