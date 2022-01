Le Caen Floorball reste en D2

À l'image de leur jeune discipline, les Caennais sont pourtant sur une phase ascendante. "C'est une saison un peu étrange", avance leur international Vincent Grieu. Arrivé deuxième de sa poule en ayant réalisé "la meilleure saison régulière" de sa courte histoire, Caen a pourtant manqué les phases finales sans jamais vraiment être en mesure d'y prétendre. Le paradoxe a pour nom Wasquehal, nouveau venu sur la scène nationale.

"Ils ont notamment trois internationaux dans leur équipe. Ils ont mis des 10-0 et plus à tout le monde." Caen, battu également par le Hainaut, n'a pu rivaliser malgré un niveau de jeu en progression. "Après une saison comme ça, on reste un peu sur notre faim", reconnaît Vincent Grieu, qui visera de nouveau la montée la saison prochaine.