Luc sur Mer. 10 millions d'euros pour les plages du Débarquement

Jeudi 16 mai 2019, le président de la région Normandie, Hervé Morin, et le maire de Luc-sur-Mer (Calvados), ont présenté les projets de revalorisation des sites du D-Day et des bourgs alentour. L'objectif de cet investissement de 10 millions d'euros est de faire progresser le dossier de candidature des plages du débarquement au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Une procédure longue

Initié il y a plus de dix ans, ce dossier demeure compliqué et avance lentement. En question, les vestiges de guerre, qui suscitent la méfiance de l'Unesco. Pour progresser, la Normandie devra insister sur le retour de la paix et ses marques dans la région. C'est notamment dans ce cadre que la Région a monté Normandie pour la paix, conférence internationale sur le règlement pacifique des conflits. Il s'agit, selon les mots d'Hervé Morin, de faire de Caen "le Davos de la Paix". La seconde édition aura lieu les 4 et 5 juin prochains.

Développer l'ensemble de la filière touristique

Néanmoins, Hervé Morin a insisté sur la coopération entre la région et les communes pour investir et développer le potentiel touristique local : renouvellement des façades maritimes, des offres de stationnement, des équipements de voile, des musées, et rafraîchissement des centres bourgs. À Luc-sur-Mer, c'est la place du Petit Enfer qui voit les travaux commencer très bientôt.

• Lire aussi. Mémorial de Caen : les toiles de Norman Rockwell livrées pour le D-Day

• Lire aussi. 75e D-Day : un festival de la Paix à Sainte-Mère-Église

• Lire aussi. 75e du D-Day : le 6 juin, la circulation réglementée sur 121 communes

• Lire aussi. D-Day festival Normandy : 160 manifestations pour fêter le débarquement en Normandie



A LIRE AUSSI.

Région Normandie : trains, lycées, Brexit, les dossiers chauds de 2019

Normandie. Primaires, réorganisation de la région, attractivité : Hervé Morin fait le point