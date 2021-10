Premier "round" de mobilisation des taxis, auto-écoles et ambulanciers

Des opérations escargot menées toutes sirènes hurlantes sur des kilomètres de bouchons: des centaines de taxis, mais aussi des représentants d'auto-écoles et ambulanciers se mobilisent lundi autour et dans la capitale pour un "1er round" contre la loi mobilités qu'ils jugent "toxique" et "faite pour les plateformes".