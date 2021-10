Montivilliers. Un exercice pour les pompiers à Montivilliers

Jeudi 16 mai 2019, Montivilliers (Seine-Maritime) et les pompiers de la ville organisent un exercice simulant un incendie au sein de l'hôtel de ville : un départ de feu aux archives, avec une propagation de fumée sur une partie du bâtiment. Il s'agit de tester la réactivité et l'application des procédures de l'ensemble des acteurs concourant à la sécurité. La circulation sera par conséquent perturbée rue Bonvoisin et au niveau du parking Julien Boucher de 18 heures à 20 h 30.