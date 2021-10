Rouen. Le SPO Rouen tennis de table finit en beauté

Le mardi 14 mai 2019, le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) recevait Saint-Denis pour la 18e et dernière journée de championnat Pro AM. Une rencontre sans objectif sportif autre que de finir la saison sur une note positive, avant les départs à l'intersaison d'Emmanuel Lebesson et Enzo Angles.

Dernière victoire à domicile

Après avoir été battus 3-2 à l'aller par les Franciliens, les Coyotes de Rouen se devaient de conclure devant leur public en remportant cette revanche.

La rencontre



Robert Gardos 3-2 Par Gerell

Emmanuel Lebesson 3-1 Mehdi Bouloussa

Enzo Angles 3-1 Alexandre Cassin

Les spectateurs sont comblés par cette dernière, avec une victoire 3-0 pour leurs protégés. Le SPO Rouen cumule 11 victoires pour sept défaites et totalise 38 points, ce qui l'amène à une 6e place finale au classement.

