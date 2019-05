A Saint-Lô, ils viennent de lancer leur tour de l'ex Basse-Normandie

Normand E-Bike, voici le nom du projet lancé par sept Normands réalisant actuellement leurs études à l'École de Gestion et de Commerce de Saint-Lô. Le concept, réaliser un tour de l'ex Basse-Normandie au guidon d'un vélo électrique et mettre en avant le patrimoine local, les entreprises du territoire mais aussi s'arrêter dans des lycées pour promouvoir la biodiversité et l'écologie.

Tous normands, Antoine Voidie et ses six compagnons de route avaient avant tout envie de mettre en avant la richesse de leur territoire.

Jusqu'au 20 mai 2019, leur parcours les emmènera successivement vers Cherbourg où ils s'arrêteront à la Cité de la Mer, à Bayeux où ils visiteront la tapisserie puis à Caen qu'ils rallieront par la côte.

La suite du périple les fera faire étape du côté de Lisieux puis Falaise, Alençon et Domfront avant de finir en beauté avec un arrêt au pied de la Merveille. Le Mont Saint-Michel.

Soutenus par une campagne de crowdfunding et des partenaires privés, les sept étudiants ont récolté 4 000€ et la société Easy Bike, producteur de vélos électriques en Normandie a assuré pour sa part le prêt des vélos pour un montant d'environ 16 000€ portant ainsi le budget total de l'aventure à 20 000€.

Chaque jour, il sera possible de suivre le parcours du peloton sur les réseaux sociaux du projet Normand E-Bike.