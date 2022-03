Le-Havre. Devoir de mémoire : un rallye mémoriel au Havre

Une nouvelle façon de sensibiliser les jeunes au Devoir de mémoire : jeudi 2 mai de 9 heures à 16 heures, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de Seine-Maritime et l'éducation nationale organisent le premier rallye mémoriel destiné aux collégiens et lycéens du Havre (collège Descartes et lycée François-1er). 250 élèves de 3e et de 1re vont parcourir la ville à la découverte de lieux de mémoire de la Première et de la Seconde guerre mondiale.

Écoutez Charlotte Danet, directrice de l'ONACVG Seine-Maritime :

Un rallye test

Les élèves effectueront le parcours du rallye mémoriel à l'aide de l'application mobile BALUDIK. Une méthode plus moderne et ludique pour s'orienter et répondre aux questions. Ces dernières ont été élaborées au cours de l'année avec les professeurs et les élèves eux-mêmes.

L'événement sert de test. Il pourrait dans les prochains mois être étendu à d'autres villes du département.

