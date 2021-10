Le-Havre. Le Havre : inauguration du nouveau Centre d'expressions musicales

Depuis le 8 janvier 2018, le Centre d'expressions musicales (CEM) dispose au fort de Tourneville au Havre (Seine-Maritime) d'un site regroupant l'ensemble de ses activités : 17 salles de cours, six studios de répétition, une salle de concert, deux salles et une scène pédagogique dédiées à la formation professionnelle et différents espaces pour les musiciens.

Le CEM est installé au fort de Tourneville au Havre. - Aloïs Beaufort

Ecole de musiques actuelles

Le CEM est une association qui existe depuis 1986. Cette école de musiques actuelles était installée rue Frankelin dans des locaux devenus trop étroits. Il faut dire que le centre revendique plus de 1 100 adhérents. L'association a intégré le fort de Tourneville à partir de 2013, avec son pôle de répétition, ses studios et sa scène pédagogique pour tous les musiciens.

Le CEM accueille 17 salles de cours. - Antonia Enos

Depuis janvier 2018, ce sont les cours du CEM (17 salles) qui ont intégré le fort. Désormais toutes les activités de l'association sont dispensées sur un même site. De quoi ravir Pascal Lamy, le directeur pédagogique du CEM. Écoutez-le :

Un équipement ultra-moderne pour le CEM. - Boris Maslard

Inauguration du nouveau CEM au fort de Tourneville au Havre du 23 au 25 mars 2018. Au programme : visite des lieux, l'exposition " Illustrez votre CEM ! ", la projection du film " Devoir de mémoire " de Jean-Marie Châtelier et de nombreux concerts.

