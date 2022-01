Le Havre. Au Havre, Perrine Hope se reconstruit grâce au chant

Se reconstruire par le chant. C'est l'histoire de la Havraise (Seine-Maritime) Perrine Hope. Cette gymnaste de haut niveau (championne de France par équipe) a été victime d'un accident du travail en 2014. Professeur d'activité physique adaptée, un patient tétraplégique lui est tombé dessus. La jeune fille a souffert de déchirures aux épaules. Depuis, elle ne peut plus travailler et ne plus faire de sport.

Perrine Hope a donc trouvé refuge dans la chanson. Elle a ouvert par hasard les portes d'une école de musique en 2015. Une vraie révélation pour elle. Depuis janvier 2018, Perrine Hope enchaîne les concerts dans la région du Havre, notamment le Podium du courrier cauchois lors de l'été 2019. Chanteur, auteure et compositrice, elle sort samedi 28 septembre 2019 son premier clip (du titre Loin), clip qui sera à découvrir sur sa chaîne Youtube ou bien en direct lors d'une soirée de présentation au Blue Note (Le Havre, quartier Saint-François).

Concerts fin d'année 2019

• Samedi 28 septembre - concert au Blue Note, quartier St François au Havre (21h)

• Vendredi 4 octobre - concert au Bistrot de Saint-Romain-de-Colbosc (20h)

• Dimanche 6 octobre - concert au Ferry-boat, quai Southampton au Havre (17h à 19h30)

• Samedi 12 octobre - concert à la Couscoussière au Havre (19h30)

• Samedi 19 octobre - concours de chant " Tous en scène " au Havre

• Samedi 2 novembre - concert le Marlo au Havre (21h)

• Vendredi 8 novembre - concert à La Fabrique à Tourville-la-Rivière (19h30)

• Samedi 23 novembre - concert à B2S au Havre (20h30 à 22h30)