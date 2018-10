Devoir de mémoire et de paix au Havre

La Maison de l'Europe de Seine-Maritime organise samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 au Havre et à Saint-Adresse des " Journées mémoires de guerres… et Europe de paix ". Vingt ambassadeurs de l'Union européenne viennent rencontrer et dialoguer avec 457 jeunes normands.