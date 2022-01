Le baseball se reconstruit à Caen

C'est sur le complexe sportif de Caen Sud qu'évolue le Caen Baseball Softball, créé en 1985 à Hérouville et arrivé quelques années plus tard dans la capitale régionale. Engagée en championnat de Normandie, l'équipe sénior est deuxième et bien placée pour participer aux play-offs en juin. "On fait une très belle saison pour une équipe qui commence, indique le coach adjoint et joueur Yves Meunier-Guttin. Deux joueurs, dont moi, ont joué en Nationale 1 mais les autres sont quasiment tous débutants."

Ils ont découvert un sport "différent, très exigeant et très complet". Le baseball – le softball étant la version féminine – est une discipline complexe aux règles nombreuses. "Il faut un volume de travail important mais quand on fait bien les choses, les résultats sont rapides", assure Yves Meunier-Guttin.