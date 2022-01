Bilan ornais du Grand Prix de France moto

Le grand prix de France moto s'est tenu au Mans du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2012. L'ensemble des moyens dont disposent les unités de gendarmerie du département a été mis en place, depuis les véhicules banalisés dédiés au contrôle sanction automatisé (6 véhicules actifs à ce jour) et les jumelles Eurolaser.

Chaque journée un minimum de 20 postes dédiés au contrôle de la vitesse, à la régulation du trafic, au dépistage de l'alcoolémie et de stupéfiants a été mis en place.

Aucun accident mortel ou corporel en relation avec la course du Grand Prix de France de vitesse ne s'est produit dans l'Orne au cours du week-end.

L'ensemble de ces contrôles a donné lieu à :

. 134 verbalisations pour excès de vitesse (contre 167 en 2011) dont 56 motocyclistes (72 en 2011). Au final, 12 rétentions du permis de conduire (2 sur automobilistes et 10 sur motocyclistes) soit 8 de moins qu'en 2011.

. 1 infraction pour détention de produits stupéfiants a également été relevée.

. 5 dépistages de l'alcoolémie positifs (4 sur automobilistes et 1 sur un motocycliste, ce dernier ayant fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire) soit 2 de plus qu'en 2011.

. Les dépistages de produits stupéfiants ont donné lieu à la rédaction de 6 procédures pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et concernent exclusivement les conducteurs de voitures particulières.

. Un délit pour conduite sans permis de conduire a été relevé à l'encontre d'un automobiliste qui circulait avec un solde nul sur son permis de conduire.

. 35 autres infractions au code de la route ont également été relevées et concernent la non conformité des motos, des dépassements dangereux, l'absence d'équipements de sécurité etc....

En conclusion, le bilan apparaît globalement positif. Le respect du code de la route par les motards s'avère meilleur, le nombre d'infractions graves constatées étant en baisse.