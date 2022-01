Sherlock Holmes 2 sort cette semaine en DVDs et Bluray's

Je vous conseille de vous offrir le film Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres. Beau très beau casting : Robert Downey Jr. Et Jude Law. Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. Jusqu'au jour où le redoutable professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée en scène….Le film au 125.000.000 de Dollars a réussi a comptaliser 2.300.000 entrées en France.

Le film Happy New Year sort aussi cette semaine ! Robert de Niro et Ashton Kutcher sont au Casting ! "Happy New Year" célèbre l’amour, l’espoir, le pardon, les secondes chances et les nouveaux départs, à travers les histoires entremêlées de couples et de célibataires, racontées au milieu du rythme effréné et des promesses de la ville de New York pendant la nuit la plus éclatante de l’année.



Troisième et dernier choix...Millenium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Le film qui met en scène, Daniel Craig, a réussi à remporter l'oscar du meilleur montage 2012. Au cinéma le film a fait 1.000.000 d'entrées. en France.