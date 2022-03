Nonant-le-Pin. Sanctions envers les anti-GDE : l'audience reportée

L'entreprise GDE veut-elle prendre sa revanche sur ceux qui ont fait fermer son site de Nonant-le-Pin (Orne) ? Deux ans et demi après sa fermeture définitive, on reparle de la mobilisation contre ce site d'enfouissement de déchets automobiles ultimes. Une dizaine d'opposants à GDE étaient convoqués mardi matin 30 avril 2019 à 8h30 devant le tribunal correctionnel de Caen, pour des propos que l'entreprise estime diffamatoires à son égard, postés sur Facebook.

Un contexte tendu

Les faits remontent à septembre 2015, en plein blocus du site, dans un moment particulièrement tendu où l'entreprise a tenté d'entrer ses camions sur son site qui était bloqué. Cette mobilisation d'opposants a duré plus d'un an, jour et nuit. Rappelons qu'ensuite la Ministre de l'environnement Ségolène Royal était intervenue dans ce dossier et que le site d'enfouissement a été définitivement fermé.

Le dépôt de plainte de l'entreprise souffrirait d'erreurs selon les avocats des anti-GDE, qui ont soulevé sa nullité. Simple audience procédure ce 30 avril 2019, durant à peine 10 minutes. Les avocats de GDE veulent étudier cette requête pour y répondre, et le tribunal veut étudier sereinement cette demande. L'audience durant laquelle sera plaidée cette affaire a été reportée au 17 septembre 2019. D'ici là une audience technique se tiendra le 25 juin.

