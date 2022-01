Bien choisir ses chaussures printanières en Normandie

Mercredi 23 mai, c'est la journée du pied ! Pour la 10e fois, l’Union française pour la santé du pied donne l’occasion aux français de faire examiner leurs pieds par un podologue, dans le cadre d’une journée de dépistage et de prévention.

Cette journée est gratuite et vous permettra de réaliser un dépistage. Si vous avez un doute, RDV dans les lieux suivants:

Bayeux (14) : Réseau Santé du Bessin, 3 rue François Coulet, 23 mai, 9h à 12h et de 14h à 17h



Caen (14) : Hall d’accueil du CHU, avenue de la Côte de Nacre, 23 mai, 10h à 17h



Cherbourg-Octeville (50) : hall de l'hôpital Pasteur, 46 rue du Val de Saire, 23 mai, de 14 à 19h



La Haye-du-Puits (50) : Maison intercommunale, Communauté de communes de La Haye-du-Puits, 20 chemin des aubépines, 23 mai, 9h à 12h et 14h à 16h



Bellême (61) : Réseau de santé gérontologique du Sud Perche, 4 rue du Mans, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Et qui dit pied, dit chaussures. Nous avons demandé à Dominique Lesage de nous conseiller dans nos choix. Vous la retrouvez chez Chaussures Simon : 14 place République 50800 Villedieu-les-Poêles 02.33.61.00.23

